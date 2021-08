Venerdì 20 Agosto 2021, 05:01

LA TRADIZIONE

ASSISI Torna il palio di San Rufino col mercatino medievale e la sfida tra i balestrieri. Domani, a mezzogiorno, la presentazione dell'edizione 2021. Ogni anno, durante il palio organizzato dalla compagnia dei balestrieri, Assisi compie un viaggio indietro nel tempo, rievocando il periodo storico in cui era divisa nei terzieri di San Francesco, San Rufino e Santa Maria.

Alla squadra del terziere vincente domenica 29 agosto andrà il drappo dipinto da Silvia Fugnoli. Al balestriere che si affermerà nella gara del tiro singolo sul tasso dipinto da Silvia Balducci andrà invece la balestrina d'argento e il titolo di campione cittadino per un anno. La compagnia balestrieri di Assisi è nata il 29 giugno 1980. In questi 41 anni i suoi componenti hanno portato il nome di Assisi in Italia e in Europa. E' una delle compagnie fondatrici della Litab (Lega italiana tiro alla balestra) ed è stata 8 volte campione italiano a squadre. Sette volte invece i balestrieri si sono aggiudicati il titolo individuale nazionale. Giovedì 26 e venerdì 27 in piazza del Comune, dalle 10 alle 23, si terrà il mercatino di San Rufino, la rievocazione storica della tradizionale fiera cittadina. Il clou della festa sabato 28 e domenica 29. Sabato alle 17.30 partirà da piazza del Comune il corteo storico che si concluderà a San Rufino. Alle 18 l'investitura dei nuovi balestrieri e il battesimo dei piccoli. La sera spazio alla cena propiziatoria e allo spettacolo del gruppo fuoco della compagnia. Domenica chiusura con la disputa e l'assegnazione del palio.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA