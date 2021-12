Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:01

L'EPISODIO

ASSISI Tampona un'auto e scappa. Un uomo di 54 anni, fuggito dopo aver causato un tamponamento in cui diverse persone sono rimaste ferite, è stato rintracciato e denunciato dagli agenti del commissariato di Assisi. L'incidente si è verificato nei pressi della rotatoria di via Sandro Pertini a Santa Maria degli Angeli. Il 54enne alla guida di un'utilitaria ha tamponato l'auto di una donna che, a sua volta, si è scontrata con il veicolo che la precedeva. Gli automobilisti, prima di compilare il modulo di constatazione amichevole, hanno ritenuto opportuno spostare le vetture per non bloccare la circolazione. L'uomo che ha originato il tamponamento a catena, dopo esser risalito sulla sua auto, si è invece dato alla fuga. Ai due automobilisti esterrefatti non è restato altro da fare che chiamare la polizia che, dopo aver visionato le immagini dell'impianto comunale di videosorveglianza, è riuscita a risalire al proprietario del veicolo. A quel punto per il 54enne è scattata la denuncia per omissione di soccorso e lesioni personali. L'omissione di soccorso a seguito di incidente stradale nell'eventualità in cui siano scaturiti danni alle persone comporta una pena che va dai sei mesi ai tre anni di reclusione, e aumenta da uno a tre anni di reclusione nel caso in cui non si sia prestata assistenza a persone ferite. In entrambi i casi è prevista la pena accessoria della sospensione della patente di guida.

M.Cam.

