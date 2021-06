L'IDEA

ASSISI La città è terra di artisti. Persone che sono riuscite a trasformare una passione in una professione. È quanto emerge con chiarezza dal secondo episodio del Mosaico assisano intitolato Arte come lavoro e curato da Piermaurizio Della Porta, Paola Gualfetti, Umberto Rinaldi e Maurizio Terzetti.

Le immagini di questo lungometraggio, che presto sarà presentato al pubblico, sono di Andrea Bencivenga. Contiene interviste, racconti, esperienze e immagini con protagonisti anche artisti stranieri che hanno trovato felice terreno nel territorio assisano per potere esprimere voce e talento. Scultori, restauratori, musicisti che costruiscono i loro strumenti di lavoro e lo esprimono con la propria arte. Il lungometraggio vuole costruire un messaggio di speranza con l'invito a riflettere e progettare, destinato soprattutto alle nuove generazione affinchè possano esternare il loro talento e trovare nell'ambiente assisano occasioni di lavoro. Arte come lavoro è prodotto in forma del tutto gratuita. Il primo episodio del Mosaico assisano dal titolo Casa e bottega in centro ha raccontato, con interviste, immagini e commenti, aspetti della vita economica e sociale di oggi nel centro storico di Assisi. Nonostante sia stato presentato solo in rete a causa della pandemia, ha riscosso impensabili consensi (3.000 le interazioni e oltre 19.000 persone raggiunte) che hanno dato la spinta per produrre le altre tessere del mosaico finale.

Ma.Cam.

