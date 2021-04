8 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







IL PROGETTO

ASSISI Un itinerario in tredici tappe per conoscere e far conoscere le fonti di Assisi. È quanto ideato dalle confraternite di Santo Stefano e di San Rufino, insieme alla Compagnia dei Cavalieri del Colle Paradiso. Per tracciare l'itinerario, gli ideatori sono ripartiti dal bassorilievo col tema del Miracolo della sorgente o dell'assetato, opera del 1948 di Francesco Prosperi che per tanti anni ha ornato e abbellito il prospetto murario medievale di Fontemaggio.

Per le notizie storiche, a partire dal nome individuato in Fonte maggiore, le confraternite hanno potuto avvalersi di una preziosa ricerca svolta ad hoc da Francesco Santucci. Il bassorilievo, che oggi non è più al suo posto a causa dell'abbandono di cui ha patito la fonte, ha messo sulle tracce di un certo numero di fontanine di Assisi che Francesco Prosperi e il padre Prospero hanno realizzato per l'azienda del Turismo nell'immediato secondo dopoguerra. L'idea ha ottenuto il patrocinio della città di Assisi. L'itinerario si concretizzerà in una mappa contenente molte informazioni storico-artistiche sui luoghi e potrebbe diventare uno strumento interessante da presentare alla Conferenza internazionale dell'acqua del 2024, per la quale l'Italia è nella short list delle candidature con le città di Assisi e Firenze. Tra fede e arte, ambiente e cultura unirà il centro della città, la chiesa di Santo Stefano, all'Eremo delle Carceri passando davanti a Fontemaggio, la storica fonte molto cara a intere generazioni di assisani.

Il Comune di Assisi ha espresso apprezzamento per la proposta delle Confraternite che ha l'obiettivo di svelare, ai residenti e ai turisti, angoli meno conosciuti e suggestivi della città. L'obiettivo è quello di programmare già dalla prossima estate un primo appuntamento per cominciare a percorrere materialmente il sentiero sotto la guida degli organizzatori.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA