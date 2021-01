IL PUNTO

ASSISI «Si ipotizza che servirà ancora un anno per il completamento dei lavori di ripristino di tutti i tratti danneggiati della pista ciclabile Spoleto-Assisi nel tratto compreso tra Rivotorto e Santa Maria degli Angeli. Lo ha puntualizzato l'assessore regionale Enrico Melasecche rispondendo al capogruppo della Lega Stefano Pastorelli nella parte riservata al question time della seduta di ieri dell'Assemblea legislativa. «Nel frattempo - ha aggiunto - il Consorzio della bonificazione umbra provvederà alla redazione della variante per il tratto che va dal teatro Lyrick alla stazione di Santa Maria degli Angeli». La progettazione dell'opera è stata avviata nel 2018, mentre a fine agosto 2019, con i lavori ormai conclusi nel tratto Rivotorto-teatro Lyrick sono comparse vistose aperture della superficie pavimentata. A metà giugno 2020 sono ripresi i lavori per le riparazioni e per il rifacimento completo. L'intervento non è però risultato idoneo e si sono aggravate le condizioni della pista anche su tratti non interessati precedentemente dal dissesto. A metà ottobre l'impresa esecutrice ha messo a punto di due nuove modalità di riparazione dei tratti danneggiati che devono essere monitorate per almeno 9-12 mesi per valutarne l'efficacia. Ad oggi l'impresa ha portato a termine gli interventi sui primi tre tratti danneggiati e la conclusione con il manto bituminoso è prevista per le prossime settimane. Il Consorzio ha previsto la consegna temporanea dell'opera da Rivotorto al Teatro Lyrick.

Massimiliano Camilletti

