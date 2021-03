13 Marzo 2021

L'INIZIATIVA

ASSISI Quattrocento euro al mese per sei mesi ai cinquantotto beneficiari del bando Noinsieme. La misura è finanziata dalla Regione Umbria con risorse europee ed è finalizzata all'attivazione di misure di sostegno al reddito per persone che si trovano in difficoltà socio-economiche, anche a seguito dell'emergenza Covid, tramite l'erogazione di buoni spesa e il rimborso di utenze domestiche.

Sono state 152 le domande pervenute nei cinque Comuni della zona sociale numero 3 (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica), che vede Assisi come capofila. Rispetto al totale delle istanze presentate, le domande valutabili ai fini della definizione della graduatoria definitiva sono risultate 135, di cui 81 ammesse a beneficio e 54 escluse per mancanza dei requisiti previsti dal bando. Considerando che per l'attivazione dell'intervento nella zona sociale 3 è stato stanziato un importo pari a 175.280 euro, sono state 58 le domande giudicate ammissibili a finanziamento. È inoltre in corso la distribuzione dei buoni spesa legati all'emergenza epidemiologica con un finanziamento di oltre 182mila euro. «Sono stati stanziati - spiega il sindaco Stefania Proietti - fondi specifici per contributi economici a sostegno di persone e famiglie in difficoltà per la perdita del lavoro a causa della pandemia ed è stata attivata una rete di sostegno, con il coinvolgimento di associazioni del territorio, anche per quanti si trovano a vivere l'isolamento sociale derivante dal contagio».

Massimiliano Camilletti

