MOBILITÀ

ASSISI Città presa d'assalto dai turisti. Da tutta Italia sono arrivati per festeggiare mercoledì la solennità di Santa Chiara e giovedì del patrono San Rufino. Tanti anche gli stranieri giunti ad Assisi in vista di Ferragosto. Chi arriva ad Assisi può parcheggiare a San Giacomo senza spendere nulla. È stata infatti prorogata la sospensione del pagamento della sosta al parcheggio di San Giacomo, gestito direttamente del Comune, fino al 31 dicembre prossimo.

Nel frattempo sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della scala mobile di Porta Nuova (foto ndr). In particolare verranno rinnovate le componenti dell'infrastruttura meccanizzata, che quindi potranno essere rimesse in funzione, verrà sostituita la copertura e sarà integrato il sistema di telecamere con gestione da remoto. La fine dei lavori è prevista, salvo imprevisti, entro settembre. L'importo complessivo dell'opera è di 120.000 euro. La vicenda delle scale mobili si trascina da tempo, con il Comune che ha instaurato fitte interlocuzioni formali con il concessionario Saba, compresa una diffida ad adempiere alla manutenzione straordinaria dell'impianto. Diffida a cui ha fatto seguito il diniego di Saba ad accollarsi tale onere, per cui l'amministrazione, dopo la riposta del concessionario, si attivata per gli affidamenti e i necessari adempimenti tecnici finalizzati all'avvio dei lavori che permetteranno di ripristinare la funzionalità della scala mobile del parcheggio che accoglie numerosi bus turistici.

Massimiliano Camilletti

