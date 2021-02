I CONTROLLI

ASSISI Costa caro ad un incivile postare sui social un video in cui alla guida dell'auto scorrazza sui prati del Subasio. L'uomo infatti è stato sanzionato dai militari della stazione forestale di Assisi. Lo hanno individuato proprio grazie al video che documentava il transito con l'auto, nonostante i divieti, sui prati adiacenti la zona degli Stazzi. Dal filmato si evinceva con chiarezza come la macchina compisse dei cerchi concentrici. Col risultato di rovinare visibilmente il prato e lasciare vistose tracce di pneumatici. L'autore del gesto ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato sanzionato. «Episodi di transito fuoristrada in questa località non sono nuovi - dicono i militari -. È importante segnalare tempestivamente gli automobilisti responsabili di tali comportamenti poco rispettosi dell'ambiente. Da parte nostra abbiamo intensificato le azioni di controllo». Gli Stazzi soprattutto nella bella stagione sono molto frequentati dagli amanti della montagna. In inverno invece la presenza della neve fa scattare il divieto di salire a causa della pericolosità del manto stradale. Infischiandomene del divieto assoluto di raggiungere la vetta del monte in caso di avversità atmosferiche, introdotto da una specifica ordinanza dell'Agenzia forestazione regionale, sono stati in molti a superare la sbarra posta poco sopra l'Eremo delle Carceri per raggiungere il Subasio innevato a bordo dei propri veicoli. In un fine settimana più di sessanta multe fatte dalla polizia locale.

Massimiliano Camilletti

