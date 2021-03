30 Marzo 2021

ASSISI «Da troppo tempo mi sento un pesce fuor d'acqua, in un contesto in cui i luoghi della discussione politica vera sono diventati purtroppo scarsi e poco significativi». L'esponente del Partito democratico Simone Pettirossi ieri mattina ha motivato così la decisione di rassegnare le dimissioni da assessore comunale: «E' stato un onore - ha poi aggiunto - svolgere questo incarico per la mia città. Le cose fatte sono state tante e ci sono stati periodi di piena condivisione delle scelte politiche effettuate dall'amministrazione comunale. Ci sono stati, però, anche passaggi che mi hanno comportato una profonda crisi politica e personale, a causa di divergenze significative rispetto agli obiettivi e ai metodi».

L'ultimo segnale di malessere si era manifestato nell'agosto del 2019, quando Pettirossi criticò i costi eccessivi della rassegna Universo Assisi. Venerdì invece ha partecipato regolarmente alla riunione di giunta anche che se qualcuno ha osservato che ne sarebbe uscito contrariato a seguito dell'ipotesi di concedere, alle associazioni di Santa Maria degli Angeli, degli spazi del palazzetto del Capitano del Perdono, dove dal settembre 2018 ha sede Digipass. La giunta comunale ha definito le dimissioni «improvvise e inattese», mentre il Partito democratico ha fatto sapere che il suo sostegno all'amministrazione rimane «granitico». «Saremo protagonisti anche nella prossima tornata elettorale insieme al sindaco Proietti». Ieri sera si è riunito il direttivo del partito. Se il criterio per la scelta del nuovo assessore sarà costituito dai voti presi alle ultime amministrative in pole ci sarebbe il capogruppo Federico Masciolini: il più votato dopo il vicesindaco Valter Stoppini. Masciolini è però anche consigliere provinciale. Dopo di lui c'è Francesca Corazzi. Di certo, se il nuovo assessore sarà uno degli attuali consiglieri, in consiglio comunale entrerà l'angelana Giada Ceccarelli, prima dei non eletti del Pd. Si tratta del quarto assessore perso dalla giunta Proietti nel corso di questo mandato. Prima di Pettirossi è stata la volta di Claudia Travicelli, Eugenio Guarducci ed Italo Rota.

Anche due consiglieri comunali hanno lasciato la maggioranza: prima si è dimesso Franco Matarangolo e più recentemente Luigi Bastianini è passato alla minoranza. «Quattro assessori e un consigliere comunale dimissionari in cinque anni - attacca la Lega per bocca del consigliere regionale Stefano Pastorelli -, sono la prova concreta dell'atteggiamento dispotico del sindaco». Assisi Domani infine definisce le dimissioni «incomprensibili e poco rispettose della città». Oggi la questione investirà inevitabilmente il consiglio comunale che si riunirà alle 16.

Massimiliano Camilletti

