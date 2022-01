Sabato 15 Gennaio 2022, 05:01

LA VICENDA

ASSISI Cresce l'allarme furti ad Assisi. Un 72enne di origini campane è stato sorpreso dai poliziotti nel giardino di un'abitazione privata. A chiamare gli agenti del commissariato di Assisi è stato il proprietario della casa che a tarda sera ha notato un intruso nel suo giardino.

All'arrivo della squadra volante l'uomo ha dichiarato di essersi smarrito per giustificare la sua presenza ad Assisi nonostante il provvedimento di divieto di ritorno nel territorio comunale emesso dal questore di Perugia lo scorso 21 dicembre per la durata di 3 anni. Giustificazione che non è servita ad evitargli la denuncia da parte della polizia per violazione del provvedimento del questore. Anche perché ad ottobre si era già reso responsabile di un furto in una struttura alberghiera di Assisi.

Recentemente, a Passaggio di Assisi, un furto è stato sventato proprio grazie alla prontezza del padrone di casa che è riuscito ad immortalare i ladri in un video registrato dalle telecamere e consegnato alle forze dell'ordine ma anche diffuso via social per favorire l'identificazione dei responsabili. Nel video si vedono tre persone che, munite di bastoni e cesoie, armeggiano davanti alla recinzione della casa con il volto coperto dal passamontagna. Uno dei tre ha uno zainetto sulle spalle. Si muovono alla ricerca di una via d'accesso all'abitazione, poi scatta l'allarme e si danno alla fuga non prima però di aver provveduto a spostare la telecamere con un bastone. Nelle ultime settimane i ladri sono entrati in azione anche a Capodacqua e a Sterpeto dove è stata rubata un'auto.

Massimiliano Camilletti

