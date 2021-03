18 Marzo 2021

GLI INTERVENTI

ASSISI Ad aprile partiranno i lavori per far tornare in funzione la scala mobile di Porta Nuova entro fine luglio. Lo rende noto l'amministrazione comunale che annuncia un intervento di manutenzione straordinaria che costerà meno di 150mila euro. La cifra sarà oggetto di rivalsa con azione legale nei confronti di Saba, la società che gestisce i parcheggi pubblici di Assisi, compreso quello di Porta Nuova da dove parte la scala mobile che ha una funzione di sola risalita. «Il Comune di Assisi - spiega il sindaco Stefania Proietti - dopo le interlocuzioni formali con il concessionario e la diffida ad adempiere alla manutenzione straordinaria ha ricevuto dalla stessa società nei giorni scorsi il diniego ad accollarsi tali oneri e si è quindi immediatamente attivato per gli affidamenti e gli adempimenti tecnici che precederanno l'avvio dei lavori. Considerando la strategicità di Porta Nuova, soprattutto per le tante attività economiche così provate dall'emergenza, ci siamo posti l'obiettivo del miglioramento della funzionalità del sistema parcheggio-mobilità con la previsione di ascensori e nuove opere di salita e discesa accessibili a tutti stanziando specifiche risorse per 400mila euro già nel bilancio preventivo 2021-2023. Questo consentirà di rendere fruibile la nuova opera tra circa due anni. In vista dell'obiettivo indispensabile anche nell'ottica dell'abbattimento delle barriere architettoniche di accesso al centro - conclude Proietti - vogliamo restituire la funzionalità della scala mobile, nella speranza che possa essere utilizzata quanto prima da turisti e visitatori, perché ciò significherebbe essere usciti dall'emergenza sanitaria.

Massimiliano Camilletti

