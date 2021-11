Martedì 2 Novembre 2021, 05:01

L'INDAGINE

ASSISI Sventate dai carabinieri due truffe nei confronti dei cittadini assisani. Nella frazione di Petrignano due persone sono state denunciate per aver posto in vendita una playstation su un sito internet ed averla fatta sparire dopo aver ricevuto ricevuto il denaro dall'acquirente. I due truffatori sono stati rintracciati fuori regione. A Santa Maria degli Angeli una truffa si è consumata invece ai danni di un negozio di materiale edile. Il truffatore, dopo aver acquistato materiale per un importo rilevante, ha chiesto di intestare la fattura ad un'impresa di costruzioni totalmente all'oscuro della transazione. L'immediata denuncia che ne è seguita ha consentito di individuare e denunciare un quarantenne autore della truffa. I carabinieri della compagnia di Assisi hanno inoltre arrestato per ricettazione un 55enne. L'uomo doveva scontare un anno di reclusione ed è stato trasferito presso il carcere di Capanne.

Anche i militari della stazione di Bastia Umbra hanno rintracciato e tratto in arresto una persona gravata da un ordine di carcerazione per reati legati agli stupefacenti. Dovrà scontare a Capanne cinque anni di pena. Per contrastate le truffe, comprese quelle on line aumentate esponenzialmente con la pandemia, i carabinieri della stazione di Torgiano in sinergia le parrocchie del territorio hanno tenuto degli incontri con la popolazione. In particolare agli anziani sono state fornite le informazioni utili per evitare di essere raggirati.

Pure i carabinieri della stazione di Città di Castello stanno effettuando degli incontri informativi per la prevenzione ed il contrasto alle truffe. Nei giorni scorsi, con la collaborazione della parrocchia del centro storico Santi Florido e Amanzio, i militari hanno informato le numerose persone presenti sui rischi delle sempre più ricorrenti truffe che vengono perpetrate soprattutto ai danni delle persone più deboli. Sono stati forniti suggerimenti e consigli utili per evitare di diventare facili vittime di persone senza scrupoli. I presenti sono stati invitati ad implementare la collaborazione con i carabinieri così da aumentare la sicurezza in casa e fuori casa. I cittadini hanno accolto con favore questa iniziativa interagendo fattivamente con il comandante della stazione al quale sono state rivolte numerose domande. Incontro anti truffe anche a Umbertide. Alla Collegiata il luogotenente Antonio Raganato, comandante della stazione cittadina, è intervenuto durante la messa pomeridiana, la più frequentata dagli anziani.

Massimiliano Camilletti