SICUREZZA

ASSISI Ruba in tabaccheria ma viene ripreso dalle telecamere e riconosciuto dai poliziotti. Il furto a Santa Maria degli Angeli pochi minuti prima della chiusura pomeridiana dell'esercizio. Ad una sessantasettenne di Assisi è stata sottratta la borsa contenente, tra le altre cose, gli effetti personali.

La donna appena ha realizzato di esser stata derubata ha chiesto l'intervento degli agenti del commissariato di Assisi guidati dal vicequestore Francesca Domenica Di Luca. Giunti sul posto hanno raccolto la denuncia, le testimonianze di chi era presente in tabaccheria al momento del furto e soprattutto hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza interna.

Questo ha permesso agli agenti di vedere con chiarezza il momento in cui la donna è stata derubata e riconoscere l'autore del furto: un sessantaquattrenne residente ad Assisi e originario del Marocco. Il riconoscimento è stato possibile in virtù del fatto che era già noto alle forze dell'ordine per i numerosi precedenti. Lo hanno allora raggiunto nella sua abitazione trovandolo ancora vestito con gli stessi indumenti indossati al momento del colpo. La borsa invece l'aveva abbandonata alla stazione ferroviaria. Gli agenti l'hanno ritrovata e riconsegnata alla proprietaria. A carico del sessantaquattrenne è scattata la denuncia per furto aggravato.

È finita invece in ospedale per accertamenti una donna che ha avuto un incidente mercoledì mattina a Ponte San Vittorino, alle porte di Assisi. Mentre camminava a piedi è stata investita da un'auto che saliva verso Assisi proveniente da Bastia Umbra.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

