IL PIANO

ASSISI Riqualificazione in arrivo per le aree verdi di Rocca Sant'Angelo, Costa di Trex, Sterpeto e Pian della Pieve. Per rendere più fruibili dai bambini e anche dagli adulti gli spazi verdi della città sono stati stanziati complessivamente 500mila euro. In una primo momento sono state installate le attrezzature ludiche per le scuole materne per un costo di 150mila euro, quindi è stato rifatto l'arredo urbano e sistemati i giochini per ulteriori 150.000 euro. Ora, con la riqualificazione del verde a Rocca Sant'Angelo, Costa di Trex, Sterpeto e Pian della Pieve, si chiude un'altra tranche di interventi avviati a giugno per un totale di 200mila euro. Al termine di questa terza fase, prevista entro la fine di gennaio, l'amministrazione comunale avrà investito 500mila euro per riqualificare più di 50 aree verdi sull'intero territorio. Recentemente inoltre, accogliendo una petizione popolare, il parco pubblico Terzilio Zibetti, in via Berlinguer a Santa Maria degli Angeli, e' stato dotato di attrezzature di allenamento outdoor per fitness e workout. Spazio anche alla manutenzione dell'area verde di via Lorenzo Perosi con la sostituzione dei giochi rovinati e delle panchine da parte dell'amministrazione comunale e la rimessa a nuovo di tutta la staccionata grazie all'Afor (Agenzia forestazione regionale). «Le risorse investite dice il vicesindaco Valter Stoppini - testimoniano il grande lavoro che ogni giorno l'ufficio Servizi Operativi riserva al territorio, con l'obiettivo di rendere più vivibili la nostra città e le nostre frazioni».

Massimiliano Camilletti

