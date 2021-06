LA BELLA NOTIZIA

ASSISI Rocky è tornato a casa. Ha un lieto fine la fuga di un piccolo cane meticcio che, dopo le cure veterinarie, è scappato dalla casa del proprietario iniziando a girovagare per le vie del centro abitato della frazione di Petrignano. Il cane non ha evidentemente gradito la decisione del veterinario di applicargli il collare vittoriano per evitare che si leccasse le ferite.

La sua insolita presenza per le vie di Petrignano non è passata inosservata tanto che alcuni residenti l'hanno prontamente segnalata ai militari della locale stazione dei carabinieri che dipende da quella di Assisi guidata dal tenente colonnello Marco Vetrulli. La segnalazione ha consentito ai carabinieri di rintracciare e recuperare l'animale visibilmente impaurito ed affamato. Una volta portato in caserma, dove è rimasto diverse ore, i militari lo hanno rifocillato e coccolato, tentando di calmarlo. Contestualmente hanno richiesto l'intervento del personale dell'anagrafe canina dell'Asl numero 1 che, tramite il microchip, è risalito alle esatte generalità del proprietario.

Appresa la notizia del suo ritrovamento, l'uomo, in pensiero per le sorti del proprio cane, si è subito recato presso la caserma situata nella piazza di Petrignano dove ad attenderlo c'era Rocky scodinzolante e festante.

Massimiliano Camilletti

