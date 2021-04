12 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







L'ALLARME

ASSISI «Corriamo il rischio che Assisi esca dalla lista dei luoghi patrimonio dell'umanità dell'Unesco». A denunciarlo e' il consigliere comunale Fabrizio Leggio, secondo cui per scongiurare questo pericolo va apportata una variante alla parte normativa del Piano regolatore generale che reintroduca dei vincoli stringenti in una fascia di rispetto attorno al colle storico, a tutela del patrimonio paesaggistico che è il bene più importante per l'economia di Assisi. «Occorre al più presto - spiega l'esponente del Movimento 5 stelle - intervenire per scongiurare il proliferare di interventi edilizi in quella fascia di tutela che il vecchio Prg, redatto da Giovanni Astengo, vincolava e proteggeva in maniera assoluta. La preservazione di quella fascia di tutela è stata uno dei fattori principali che hanno consentito ad Assisi di entrare a far parte della lista dell'Unesco». Oggi invece, con il Prg vigente, i terreni agricoli intorno al colle storico, prima considerati area sottoposta a tutela assoluta, rispondono solamente alla legge regionale. «Alla stessa stregua - precisa Leggio - di un terreno agricolo posto lungo la superstrada a Deruta o a Marsciano, con tutte le pericolosissime conseguenze del caso. L'area di San Masseo ad esempio risulta essere una possibile area di espansione ricettiva. Anche all'interno delle mura urbiche non c'è più la tutela di prima. Gli interventi edilizi in prossimità di Porta Mojano e all'interno dell'anfiteatro romano sono lì a dimostrarlo. Pure la trasformazione di Villa Gualdi in struttura ricettiva con la realizzazione di un nuovo edificio. Non appaiono irregolarità palesi e l'opera è resa possibile dal Prg adottato dalla giunta Ricci».

Massimiliano Camilletti