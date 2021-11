Domenica 28 Novembre 2021, 05:01

GLI ENCOMI

ASSISI Era il 15 agosto dello scorso anno quando il giovane spoletino Filippo Limini venne ucciso, a seguito di una rissa, nel piazzale antistante un locale notturno di viale Giontella a Bastia . I responsabili sono stati individuati in tempi stretti grazie ad una serrata ed articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della compagnia di Assisi. Un'operazione che è valsa ai militari l'encomio da parte del generale di brigata Antonio Bandiera, comandante della legione carabinieri Umbria. L'attività si è chiusa a gennaio di quest'anno con l'arresto di tre persone in flagranza di reato, l'esecuzione di un mandato di arresto europeo nei confronti di un ulteriore responsabile che nel frattempo era fuggito e il deferimento di altre cinque persone ritenute coinvolte nei fatti. La cerimonia nella quale sono stati tributati gli encomi si è tenuta presso la sala del chiostro del comando alla presenza delle più alte cariche dell'arma. I riconoscimenti sono stati conferiti al tenente colonnello Marco Vetrulli in quel momento comandante della compagnia di Assisi, al luogotenente Gennaro Colella comandante della stazione di Bastia Umbra, al maresciallo capo Angelo Vecchio comandante dell'aliquota radiomobile, al vicebrigadiere, appuntato scelto e cavaliere dell'aliquota radiomobile Simone Orsini e al carabiniere semplice Marcello Cavaliere. Un altro encomio è stato tributato ai carabinieri della stazione di Valfabbrica per essersi distinti durante una complessa e tempestiva attività di indagine nei confronti di un sodalizio criminale che ha commesso circa 20 furti e rapine in abitazione tra settembre e novembre 2019, nelle zone di Osimo, Fabriano e Valfabbrica. L'encomio è stato tributato al luogotenente Mario Righetti, al vicebrigadiere Danilo Peluso e agli appuntati scelti Luca Fiorucci e Leonardo Anderlini.

Massimiliano Camilletti