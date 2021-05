9 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







LA NOVITÀ

ASSISI Dopo la Rocca maggiore tornata visitabile dal primo maggio, anche il Foro romano si appresta a riaprire al pubblico. Dal 15 maggio sarà infatti accessibile dalle 11 alle 17 previa prenotazione presso l'ufficio del Turismo. Nel 2020 i visitatori complessivi dei tre siti museali comunali (Rocca maggiore, Foro romano e Pinacoteca) sono stati 26.610. La Rocca l'ha fatta da padrona con l'83% degli ingressi complessivi. La contrazione delle visite causata dalla pandemia è evidente se si prendono in esame i dati del 2019 quando i visitatori complessivi dei tre siti museali comunali sono stati ben 64.300, di cui il 68% si sono recati alla Rocca. I musei sono stati aperti parzialmente o totalmente nell'estate 2020, in media 4 mesi su 12.

Nel 2020 la Rocca maggiore ad agosto ha registrato un numero di visitatori pari a 8380 contro i 6894 dello stesso mese del 2019. Stesso dicasi per la Pinacoteca comunale che, sempre ad agosto 2020, ha registrato 620 visitatori contro i 418 dello stesso periodo del 2019. Il Foro romano e le Domus romane, invece, sono stati sottoposti a severe restrizioni da parte della Soprintendenza archeologica dell'Umbria, in quanto luoghi ipogei. Il Foro è rimasto parzialmente aperto durante l'estate con un percorso a senso unico, mentre le domus sono chiuse da inizio pandemia. In un momento così difficile si è cercato comunque di mantenere attivo il servizio per i residenti e i visitatori. Anche gli studenti, previa prenotazione da parte della propria insegnante, si sono collegati da remoto con le operatrici museali che li hanno portati in visita virtuale nei tre siti.

Massimiliano Camilletti