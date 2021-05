10 Maggio 2021

ASSISI Da ieri pomeriggio via Ponte dei Galli è nuovamente percorribile. I lavori di ripristino e messa in sicurezza dell'arteria che conduce da Porta San Giacomo a Ponte Santa Croce sono iniziati a maggio dell'anno scorso, in piena pandemia, e sono stati realizzati grazie al finanziamento di circa 4 milioni di euro della Protezione civile per le reti stradali aggravate a seguito del sisma del 2016. L'intervento ha permesso di consolidare il tracciato stradale lungo poco più di un chilometro mediante la realizzazione di una struttura di fondazione in micropali (cordolo) in grado di assicurare la stabilità del corpo stradale interessato da fenomeni di dissesto e conseguentemente di allargare la sede. Al fine di prevenire i frequenti scivolamenti del terreno è stato realizzato un muro di sostegno per tutta la lunghezza del tratto. Via Ponte dei Galli, oltre che essere utilizzata dai residenti per scendere a valle, è apprezzata da tantissimi camminatori che percorrono la via di Francesco. Per questo è stata rivista l'intera segnaletica e sono state ripristinate le righe delimitanti gli stalli del parcheggio esistente presso Porta San Giacomo e le strisce pedonali esistenti in corrispondenza degli attraversamenti dei sentieri turistici. Grazie a questo complesso intervento lungo via Ponte dei Galli è stato possibile anche riqualificare uno storico ex lavatoio che potrà ora essere utilizzato come fontanile dai pellegrini. Il soggetto attuatore dei lavori e ovviamente anche del progetto è stato il Comune di Assisi su incarico dell'Anas.

Massimiliano Camilletti