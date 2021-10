Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:00

L'ASSETTO

ASSISI Servirebbero sei posti in giunta per non alterare i rapporti di forza usciti dalle urne. Se fosse possibile nominare sei assessori due potrebbero essere assegnati alla lista Assisi Domani, due al partito democratico, uno ad Assisi civica e uno al Movimento 5 stelle. I posti in giunta però sono cinque.

Il sindaco Stefania Proietti dovrà dunque trovare il modo di garantire un'adeguata rappresentanza alle quattro forze che l'hanno sostenuta. Appare quindi impossibile non assegnare un assessore a testa ad Assisi civica (sembra scontata la conferma di Massimo Paggi) e al Movimento 5 stelle. I restanti tre dovranno essere spartiti tra Assisi domani e Pd trascinati alle urne rispettivamente da Veronica Cavallucci e Valter Stoppini, con ogni probabilità riconfermati in giunta. Resterebbe una casella da assegnare.

Conteranno le preferenze ma anche le competenze. In questo senso c'è chi osserva che l'ingegner Alfredo Bolletta, che nella lista Assisi Domani ha ottenuto 264 preferenze posizionandosi subito dopo Veronica Cavallucci, avrebbe anche le competenze per poter guidare l'assessorato ai Lavori pubblici, lasciando al Partito democratico la presidenza del consiglio comunale con Donatella Casciarri che ha fin qui ricoperto l'incarico. Toccherà al sindaco Stefania Proietti districare la matassa. Oggi iniziano le consultazioni che porteranno alla formazione della giunta. «Siamo ancora il futuro di Assisi - ha detto ieri il sindaco - il voto conferma il buon governo del nostro mandato: grazie alle liste civiche e ai partiti che hanno creduto dal primo momento nel modello Assisi, guardiamo ai prossimi cinque anni con lo stesso impegno e lo stesso entusiasmo di sempre. Continueremo a prenderci cura di Assisi, la nostra straordinaria città, avanti verso il 2026 con competenza e coraggio: perché di avere coraggio non ci si pente, mai».

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA