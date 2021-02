L'ANNIVERSARIO

ASSISI Sono trascorsi quindici anni da quando l'11 febbraio del 2006 il vescovo monsignor Domenico Sorrentino fece il suo ingresso nella diocesi di Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino. Quindici anni in cui, tra le altre cose, ha accolto ad Assisi due papi: Benedetto XVI nel 2007 e Francesco nel 2013, per ben due volte nel 2016 e nel 2020. Ha avviato il percorso di rinnovamento delle parrocchie, inaugurato il santuario della Spogliazione e accolto nei luoghi del Vescovado il museo della Memoria, Assisi 1943-1944. Un traguardo importante caduto nel giorno della ventinovesima giornata mondiale del malato. Appuntamento in vista del quale ha voluto «farsi prossimo» ai malati dell'ospedale di Assisi, ai bambini e ragazzi dell'istituto Serafico e agli anziani della casa di riposo Andrea Rossi. Giovedì, all'inizio della celebrazione che si è tenuta nella chiesa di Santa Maria Sopra Minerva, Sorrentino ha ricordato il suo ingresso in diocesi preceduto da una visita ai ragazzi del Serafico: «Quel momento - ha detto - e' stato un indirizzo che il Signore ha dato al mio ministero. Mi sono incontrato con l'Assisi della fragilità. Una fragilità che dopo quindici anni caratterizza Assisi, al pari del resto del mondo». Domani invece, nel giorno che segna il solenne inizio del tempo di Quaresima, nella cattedrale di San Rufino alle ore 17 presiederà la santa messa che concelebrerà con il vicario generale don Jean Claude Hazoumé Kossi Anani Djidonou e con il parroco e priore della cattedrale don Cesare Provenzi.

Massimiliano Camilletti

