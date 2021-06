Giovedì 24 Giugno 2021, 05:01

IL CASO

ASSISI Le scale mobili, gli ascensori, i montascale dei tre principali parcheggi di Assisi, sono un «servizio di pubblico esercizio non autorizzato». Almeno stando alle conclusioni del Servizio progettazione viaria espropri e demanio della Provincia di Perugia. Una bomba che investe la città serafica e la sua amministrazione, guidata da Stefania Proietti, all'alba della stagione auspicata della ripartenza dal comparto ricettivo-alberghiero. La miccia l'ha accesa, a maggio, Andrea Angelucci, in qualità di delegato per il centro storico della Confartigianato Perugia. E come primo firmatario della petizione, dove quasi in 500, chiedevano la «Sistemazione e rimessa in pristino delle scale mobili del parcheggio di Porta Nuova entro la riapertura della stagione turistica». Raccolta firme e relativa documentazione inviate al Comune, alla Prefettura, alla Procura della repubblica, all'Ustif. Per le scale mobili del parcheggio di Porta Nuova, l'Ufficio competente dichiara che «dal 29/09/2018 non è consentito il pubblico esercizio () in quanto il nulla osta tecnico alla sicurezza è scaduto».

Ed aggiunge: «Dalla data del 29/09/2018 questo Ufficio Trasporti non ha ricevuto dal comune di Assisi o da altri soggetti alcuna comunicazione per nuove richieste di autorizzazione per l'attivazione di nuovi impianti fissi ad uso pubblico, in sostituzione di quelli a scadenza». Ma, eccepisce Angelucci, quelle scale mobili «in realtà hanno funzionato fino al 15/11/2019». Per gli impianti del parcheggio Mojano, da via Fonti di Mojano a via Sant'Agnese, l'Ufficio della Provincia sostiene di aver «chiesto al comune di Assisi delucidazioni in merito alla natura del percorso meccanizzato, evidenziando che non ha mai ricevuto dal comune di Assisi alcuna comunicazione per richieste di autorizzazione inerenti l'attivazione di nuovi impianti fissi ad uso pubblico e che attualmente (19/04/2021, sollecito del 20/05/2021 ndr) non è consentito il pubblico esercizio negli impianti di cui sopra in quanto mancanti di autorizzazione», Per il parcheggio Matteotti, infine, una pec inviata dallo stesso mittente appena l'altro ieri, come quella riguiardante il parcheggio Mojano, «ribadisce che dalla data del 05/09/2006 ad oggi questa Provincia non ha ricevuto dal comune di Assisi o da altri soggetti alcuna comunicazione per nuove richieste di autorizzazione per l'attivazione di nuovi impianti».

Walter Rondoni