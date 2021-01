IL SALUTO

ASSISI Due appuntati scelti assisani, Luigi Natalini e Osvaldo Iuston, dopo una vita dedicata alla polizia locale, sono andati in pensione. In occasione della festa del patrono dei vigili urbani, San Sebastiano, nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva, l'amministrazione comunale gli ha consegnato una pergamena di gratitudine. Nel corso della cerimonia c'è stato anche lo spazio per un ringraziamento particolare ad altri due appuntati scelti, Corrado Mazzoni ed Emilio Ronci, per aver svolto con professionalità il servizio durante l'incendio che lo scorso 5 luglio si sviluppò in un campo di sterpaglie sotto l'ospedale di Assisi. Le fiamme si originarono perché i proprietari del campo, su diffida dell'amministrazione comunale, stavano provvedendo a ripulire le sterpaglie e il fuoco arrivò a lambire il parcheggio dell'ospedale. L'incendio venne domato a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Assisi con tre mezzi. Le fiamme arrivarono a ridosso di alcune auto. A dare l'allarme furono i vigili urbani che evitarono il peggio regolando il traffico. Alla cerimonia, ovviamente ridotta e a distanza, nel rispetto delle normative anti Covid, hanno partecipato oltre al comandante Antonio Gentili, il vicesindaco Valter Stoppini, il presidente del consiglio comunale Donatella Casciarri e i comandanti locali delle forze dell'ordine, di polizia e vigili del fuoco. «È stato un anno particolare e difficile dice il sindaco a causa della pandemia in corso. Tuttavia, anche in questo lungo periodo, il corpo della polizia municipale si è distinto per l'impegno e il dovere assicurati nel lavoro sempre al servizio della comunità».

Massimiliano Camilletti

