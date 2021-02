L'ITINERARIO

ASSISI «Su per la fertile costa. Assisi ritorna a Fontemaggio». Si chiama così il percorso che, tra fede e arte, ambiente e cultura, unirà il centro della città all'eremo delle Carceri passando davanti alla storica fonte molto cara agli assisani. L'itinerario è il frutto di una collaborazione tra la confraternita di Santo Stefano protomartire, la confraternita di San Rufino e la compagnia dei cavalieri del colle Paradiso. Per tracciarlo gli attuatori sono partiti dal bassorilievo realizzato nel 1948 da Francesco Prosperi.

L'opera per tanti anni ha ornato e abbellito il prospetto murario medievale di Fontemaggio, ma oggi non è più al suo posto a causa dello stato di abbandono in cui versa la fonte. Il percorso, coordinato da Maurizio Terzetti, si snoda sulle tracce di diverse fontanine di Assisi che Francesco Prosperi e il padre Prospero hanno realizzato per l'azienda del turismo nell'immediato secondo dopoguerra. I promotori incontreranno a breve il Comune e per sollecitare interventi di pronto recupero di Fontemaggio per quanto riguarda la sua dotazione idrica e la sistemazione della strada su cui sorge la fonte. Si conta così, già all'inizio della prossima estate, di promuovere un primo appuntamento per cominciare a percorrere materialmente il sentiero sotto la guida degli organizzatori, lasciando in ogni caso a chiunque volesse compierlo autonomamente la possibilità di farlo grazie a una mappa di tutto l'itinerario che è stata già completata.

Massimiliano Camilletti

