14 Aprile 2021

LA SCELTA

ASSISI Sarà annunciato ufficialmente oggi, al massimo domani, il nome del nuovo assessore che andrà a prendere il posto lasciato vuoto dopo le dimissioni di Simone Pettirossi. Il segretario comunale del Pd Mauro Casciola ha consegnato al sindaco Stefania Proietti la lista di tre nominativi tra cui il primo cittadino dovrà scegliere il nuovo membro della giunta. Si tratta di Paola Vitali, Lanfranco Corazzi e Paolo Lupattelli.

Paola Vitali è amministratrice dall'aprile 2016 dell'associazione Se' de J'Angeli se che punta a riscoprire e valorizzare Santa Maria degli Angeli attraverso l'aggregazione, la socializzazione e la solidarietà. Il professor Lanfranco Corazzi e' membro della segreteria comunale del partito. Il petrignanese Paolo Lupattelli è l'unico dei tre a sedere negli scranni del consiglio comunale in rappresentanza del partito. In cinque anni la giunta Proietti ha perso quattro assessori (oltre a Pettirossi, Claudia Travicelli, Eugenio Guarducci ed Italo Rota rimasto in carica meno di un anno) e due consiglieri comunali: l'avvocato Franco Matarangolo si è dimesso nell'aprile 2018 ed e' stato sostituito da Barbara Chianella, mentre Luigi Bastianini e' passato dalla maggioranza alla minoranza qualche settimana fa.

Lo scorso 30 marzo le dimissioni dell'assessore con deleghe ad Istruzione, Innovazione e cooperazione internazionale: «Da troppo tempo - aveva spiegato Pettirossi - mi sento un pesce fuor d'acqua, in un contesto in cui i luoghi della discussione politica vera sono diventati scarsi e poco significativi, con la conseguenza di limitarsi a inseguire le tante cose da fare».

Massimiliano Camilletti

