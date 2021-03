LA TRADIZIONE

ASSISI Salta, dopo l'edizione 2020, anche quella di quest'anno del Calendimaggio. Il consiglio direttivo dell'ente, dopo avere preso in seria considerazione il perdurare della emergenza sanitaria e la particolare situazione dell'Umbria, ha deciso infatti di annullare la festa. «Il rispetto delle norme in vigore e la volontà di tutelare sia i partaioli che l'intera città di Assisi ci costringe - annuncia l'ente Calendimaggio - a rinunciare all' edizione prevista per i giorni 5-8 maggio 2021. La ragionevole previsione di dover rispettare regole severe di contenimento della pandemia per tutto l'anno 2021, induce altresì il consiglio direttivo a rinviare la festa del Calendimaggio al mese di maggio 2022».

Il direttivo dell'ente, i priori e i gran cancellari delle Parti assicurano ai partaioli che promuoveranno nel frattempo tutte le iniziative compatibili con la situazione epidemica per mantenere vivi lo spirito di partecipazione e di competizione che anima la festa. Non si escludono pertanto spettacoli in estate e eventi online come già successo nell'edizione 2020 quando le Parti si sono sfidate a distanza. «In realtà - racconta il priore de Sotto Simone Menichelli - in questo clima di incertezza l'ente Calendimaggio ha comunque voluto fare un tentativo proponendo alla Parti di ragionare sull'ipotesi di slittamento della festa ai giorni 1-2-3-4 settembre, ai sensi del comma 16 dell'art.16 dello statuto. La Parte de Sotto, o almeno la maggioranza del Consiglio, ha votato favorevolmente all'ipotesi dello spostamento, mentre la Parte de Sopra no. Così, mancando l'unanimità del voto, si è chiusa la possibilità di svolgere la festa a settembre».

