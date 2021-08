Sabato 28 Agosto 2021, 05:01

LA TRADIZIONE

ASSISI Il palio di San Rufino entra nel vivo con la cena propiziatoria di questa sera. Domani dalle ore 17 è in programma la disputa del palio, con la individuale e quella a squadre. «Il Palio riparte - commenta il nuovo presidente dei balestrieri Claudio Mancinelli, subentrato a Claudio Menichelli a seguito del rinnovo delle cariche - ed è questa la straordinaria novità di questa edizione. La festa offre quest'anno anche una mostra dal titolo 40 anni della nostra storia. Si tratta - spiega Mancinelli - di una rassegna visiva dell'antica arte del sagittare in Assisi, che di fatto rappresenta pure un'offerta gratuita al turista su uno spaccato di vita cittadina. Quest'anno non c'è stata la performance dei gruppi in piazza a causa della pandemia. Noi balestrieri siamo un gruppo solido che è stato capace di dare qualche tempo fa anche una grossa spinta, grazie ad un progetto di massima, per rendere sicura e visitabile la torre civica di piazza del Comune di prossima inaugurazione». «Ci stiamo preparando - fa sapere il maestro d'armi Fabio Martellini - anche per le future dispute con le città italiane della balestra antica«. «C'è anche una quota educativa nel gioco della balestra - puntualizza l'assessore Alberto Capitanucci - che andrebbe valorizzata per il valore dell'arte militare, come arte appunto, legato ad esempio alle rocche, in particolare alla rocca maggiore, che ha vissuto il passaggio tra la balestra e la polvere da sparo».

Massimiliano Camilletti

