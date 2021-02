LA POLEMICA

ASSISI Nato come antico ospedale del Comune di Assisi, uno dei primissimi in tutta Italia, il Palazzo del Monte Frumentario, dopo varie destinazioni d'uso riguardanti sempre e comunque attività riconducibili a proposte culturali e di intrattenimento, dal 2010, a seguito di un'importante opera di restauro, e' utilizzato quale sede espositiva tra le più suggestive in Umbria.

Ora però si sarebbe ridotto ad una sorta di magazzino che ospita le statue di grandi dimensioni stampate in 3D utilizzate nel presepe dell'ultimo Natale in Assisi. A sostenerlo è il coordinatore assisano di Fratelli d'Italia Federico Calzolari: «Premesso che non era facile collocarle, l'amministrazione comunale ha deciso di parcheggiare tanto ingombro nel piano terra dell'edificio di Palazzo Monte Frumentario. Lo storico immobile ha tre livelli, tutti utilizzati sempre come sale espositive, per cui il piano terra non è certo da considerarsi magazzino', come qualcuno invece vorrebbe far credere. Nelle mostre espositive realizzate fino al 2016 i tre piani sono stati tutti utilizzati per la collocazione delle opere. Erano tempi in cui centinaia di migliaia di euro non si sperperavano nei rivoli di un dispendioso Universo Assisi ma si investivano, a costi di gran lunga inferiori, in mostre nazionali quali quella di Maceo, Botero o Canova. Il monumentale grattacielo medievale del Monte Frumentario non merita dunque - conclude Calzolari - di ospitare cammelli, armigeri, pecorelle, pastori, Madonne e messeri stampati industrialmente e in serie in 3D. È un'offesa alla gloriosa storia di questa città».

Massimiliano Camilletti

