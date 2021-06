2 Giugno 2021

ASSISI È intitolato alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due magistrati uccisi dalla mafia 29 anni fa, il nuovo parcheggio di Rivotorto. Dopo quattro mesi di lavori, i residenti della frazione hanno una nuova area per la sosta dei veicoli con una cinquantina di nuovi posti realizzati nei pressi dell'istituto scolastico Fratello Sole, tra via Giovanni Della Genga e via Antonio Liverani. Il piazzale potrà essere utilizzato anche a fini ricreativi e associativi. Il sindaco ha spiegato le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione a dedicare il parcheggio a Falcone e Borsellino: «Una scelta da consegnare alle nuove generazioni perché ai nostri giovani dobbiamo insegnare il valore della memoria. Abbiamo il dovere di far conoscere e trasmettere messaggi e modelli positivi come quelli di Falcone e Borsellino che sono stati massacrati da Cosa Nostra per aver provato a combatterla. Inoltre nessun luogo pubblico risultava intestato a personaggi che hanno sacrificato la loro vita pur di affermare concetti come la dignità, l'onestà, la legalità, principi che valgono in Sicilia come in Umbria. Quindi, quest'opera è significativa al di là della propria funzione, è un'opera dedicata a due eroi dello Stato». L'ex procuratore generale di Perugia Fausto Cardella ha sottolineato come ogni volta che i grandi e i ragazzi leggeranno i due nomi ricorderanno la loro storia, il loro sacrificio.

