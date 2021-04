18 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







I LAVORI

ASSISI Nuovi giochi per bambini nelle aree verdi adiacenti alla scuola elementare Giovanni XXIII a Santa Maria degli Angeli e alla materna a Rivotorto. L'installazione e' stata ultimata, il costo totale dei due interventi è di quasi 25mila euro. Nell'area verde della scuola primaria Giovanni XXIII sono stati installati una piramide girevole, una palestra cubo e una palestra piramide e l'intera superficie è stata ricoperta con una pavimentazione anti trauma a impatto ambientale zero. Questo tipo di intervento è costato 20mila euro ed è funzionale alle attività motorie dei bambini. La scelta è stata fatta d'intesa con gli insegnanti. L'area, oltre ad essere fruibile dagli alunni, nei momenti in cui la scuola è chiusa, è aperta al pubblico, quindi accessibile a tutti i cittadini. A Rivotorto invece, nei pressi della scuola dell'Infanzia, sono stati messi una palestra dentro fuori, un ponte tibetano e un serpentone di equilibrio. Questi giochi sono stati scelti dalle maestre e dai genitori dei piccoli che frequentano la scuola. La spesa è stata di 4500 euro, di cui 500 donati dai genitori dei bambini che hanno voluto contribuire per rendere più accogliente l'istituto dove i loro figli trascorrono molte ore al giorno. A Rivotorto, sempre nei pressi della scuola d'infanzia Fratello Sole, sono in corso anche i lavori di realizzazione di una cinquantina di aree sosta. Questo renderà più agevole la sosta funzionale all'utenza scolastica e al contempo libererà dalle auto gli spazi esterni di pertinenza della scuola, dando così la possibilità di riorganizzare l'area a più consoni fini educativi e ricreativi. L'impianto di illuminazione sarà a led e alcuni stalli saranno dotati di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Massimiliano Camilletti