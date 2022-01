Sabato 8 Gennaio 2022, 05:01

SICUREZZA

La polizia chiude un altro locale ad Assisi dopo aver sorpreso il titolare al lavoro senza green pass. Nella mattina di giovedì gli agenti del commissariato guidato dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, nel corso di un controllo ad un negozio, hanno chiesto alla persona addetta al servizio dei clienti di esibire il green pass. L'uomo però è risultato essere sprovvisto della necessaria certificazione verde. L'ultimo tampone infatti lo aveva effettuato da diverse settimane e dunque non aveva alcun valore.

I poliziotti hanno quindi elevato nei confronti dell'uomo la sanzione prevista di 400 euro e hanno proceduto immediatamente, in via cautelare, alla chiusura provvisoria del negozio per 3 giorni. Lunedì al termine di un altro controllo i poliziotti hanno disposto la chiusura di un bar per cinque giorni.

Alla richiesta di certificato verde, rivolta ad una donna impegnata a somministrare alimenti e bevande ai clienti, gli agenti si sono visti esibire una certificazione cartacea relativa a un tampone effettuato prima di Natale. Il green pass era dunque abbondantemente scaduto. Ad oggi infatti il lavoratore non vaccinato può ottenere il green pass per l'accesso al lavoro attraverso un tampone molecolare negativo (con una validità di 72 ore) o con un tampone antigenico (48 ore di validità). I poliziotti a quel punto hanno elevato alla signora una sanzione di 400 euro e, in via cautelare, hanno disposto la chiusura dell'attività commerciale per un periodo di 5 giorni al fine di scongiurare il rischio di contagio per il notevole numero di turisti presenti in città e dunque dell'elevata probabilità di reiterazione del fatto. Per contenere il rischio epidemiologico, gli agenti del commissariato di Assisi stanno effettuando senza sosta i controlli per il rispetto delle normative anti Covid-19. In particolare stanno attentamente monitorando bar, ristoranti, attività commerciali e luoghi di aggregazione per verificare e sanzionare eventuali irregolarità e soprattutto per sensibilizzare al rispetto dei protocolli previsti.

Da Assisi a Magione. Botte la sera della Befana all'esterno di un bar: vittima un ragazzo di 17 anni, finito al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della misericordia per farsi curare le ferite causate da quella che lui ha raccontato essere stata un'aggressione. Ventuno, i giorni di prognosi per le botte e le fratture riportate. Un 40enne è stato invece denunciato per le intemperanze in un bar di Perugia.

Massimiliano Camilletti