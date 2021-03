14 Marzo 2021

LA TRADIZIONE

ASSISI Si ferma anche quest'anno a causa della pandemia il Calendimaggio ma non si fermano le iniziative delle due Parti. E' appena uscito infatti il manifesto storico della Magnifica Parte de Sotto che celebra il ritorno alle origini. In questo modo Sotto festeggia, come ogni anno, la storica ricorrenza della fondazione della Parte rossa avvenuta il 3 marzo 1954.

Il progetto grafico del manifesto è di BertiDesign e raffigura lo storico stemma de Sotto tornato alle origini dopo un ventennio: da un lato a colori e dall'altro lato in bianco e nero. Un pezzo unico da collezione disponibile soltanto in 150 copie numerate. Alle viste c'è anche un'altra iniziativa promossa lo scorso gennaio dal consiglio della Magnifica: la realizzazione del nuovo fazzoletto di Parte. Presto verrà lanciato il contest per la realizzazione cui tutti potranno partecipare.

Il vincitore potrà così veder sventolare il nuovo fazzoletto da lui stesso ideato, simbolo della Magnifica. Anche Parte de Sopra e' in fermento e lancia un contest per coinvolgere i partaioli nell'ideazione della tessera 2021. Chi vuol partecipare può farlo inviando all'indirizzo email della Parte al massimo due elaborati entro il 19 marzo.

I lavori saranno valutati da tre giudici qualificati che in forma anonima selezioneranno i tre migliori che saranno sottoposti al giudizio finale della giuria popolare tramite un sondaggio condotto su Facebook.

Massimiliano Camilletti

