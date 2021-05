8 Maggio 2021

LA QUESTIONE

ASSISI Le attività commerciali che insistono sul parcheggio di Porta Nuova, con la sola eccezione dell'edicola, sono tutte chiuse. Al declino commerciale si aggiunge anche lo stato di degrado dell'area certificato dai cartoni di vino vuoti abbandonati. Non bastasse, c'è il rischio che collassi definitivamente un muro di contenimento a ridosso delle scale mobili. Le radici di due piante, un leccio ed un abete, hanno infatti aperto una vistosa crepa che si sta allargando. A denunciare questo stato di cose è Andrea Angelucci, titolare di un laboratorio fotografico in via borgo aretino e da pochi giorni membro del direttivo di Confartigianato di Perugia.

«Sono stato nominato - dichiara - delegato per il centro storico di Assisi e quindi parlo in difesa delle attività artigianali e commerciali. La cosa più grave è che i lavori del parcheggio di Porta Nuova, che sarebbero dovuti iniziare entro il mese di aprile, non hanno ancora preso il via. Il mancato intervento ha creato degrado e di pericolo. Si potrebbe verificare un collasso definitivo del muro con la caduta delle piante soprattutto a seguito dei forti venti di questi giorni. I problemi sono molti e vanno risolti presto. Tutto questo - conclude Angelucci - ha origine dalle dimenticanze, inefficienze e principalmente dalla noncuranza dell'amministrazione comunale che dovrebbe invece tutelare il bene pubblico, i cittadini e gli ospiti della nostra splendida città di Assisi che è tutta in rovina».

Massimiliano Camilletti

