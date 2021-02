LA VICENDA

ASSISI Stretta nei controlli per arginare la diffusione del Covid. L'amministrazione comunale ha disposto infatti il rafforzamento dei controlli della polizia locale in tutte le aree e i luoghi di aggregazione della città. Gli agenti della municipale, coordinati dal comandante Antonio Gentili, hanno individuato in particolare un gruppo di ragazzi che a Santa Maria degli Angeli, nella zona del Mc Donald, si intrattenevano senza indossare la mascherina e senza rispettare la distanza interpersonale. Giovani che poi sono stati multati mentre altri si stanno cercando di identificare.

Già nelle scorse settimane tre giovani sono stati sorpresi dagli agenti della polizia locale senza mascherina nelle vicinanze dei locali e per questo motivo hanno dovuto pagare quattrocento euro a testa di multa. Sempre in occasione dei check per le misure anti contagio è stato sanzionato il titolare di un bar: riscontrate una serie di irregolarità per l'inosservanza dei protocolli sanitari da adottare all'interno dei locali. «Dobbiamo assolutamente tenere alta la guardia dice il sindaco Stefania Proietti perché la situazione è veramente delicata. Raccomando tutti di seguire con scrupolo le normative vigenti. Mi appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini affinché non si creino assembramenti alle fermate degli autobus, nelle aree verdi, davanti ai locali, perché soltanto rispettando le regole potremo uscire dalla pandemia. L'Umbria sta attraversando un momento veramente difficile con i contagi in aumento e la presenza di due diverse varianti del virus».

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA