28 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







L'INTERVENTO

ASSISI Daspo urbano per un quarantacinquenne che infastidiva pesantemente i fedeli difronte alla basilica papale di Santa Maria degli Angeli. L'uomo, un italiano con un precedente di polizia anche per gravi reati contro la persona, per tre volte è stato sorpreso di prima mattina, dagli agenti del commissariato di Assisi guidato dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, a fermare con modi molesti i fedeli che si apprestavano a entrare in chiesa. In tutte e tre le circostanze i poliziotti hanno emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento in quanto con la sua invadenza di fatto limitava la libera fruibilità dell'area da parte delle altre persone presenti. Il quarantacinquenne però, anziché abbandonare la piazza, ha continuato a presentarsi davanti alla basilica e a chiedere denaro in modo petulante. Con la conseguenza che, per i prossimi sei mesi, non potrà accedere nell'area della basilica di Santa Maria degli Angeli e nelle vie limitrofe. Un episodio che è la spia del fatto, certificato recentemente dall'Istat, che la povertà assoluta torna a crescere e tocca il record dal 2005. Le stime preliminari Istat del 2020 indicano infatti valori dell'incidenza di povertà assoluta in crescita sia in termini familiari (da 6,4% del 2019 al 7,7%), con oltre 2 milioni di famiglie, sia in termini di individui (dal 7,7% al 9,4%) che si attestano a 5,6 milioni. Con la pandemia si sono azzerati i miglioramenti registrati nel 2019.

Massimiliano Camilletti