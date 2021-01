LA QUESTIONE

ASSISI Il personale dell'ospedale di Assisi lancia una raccolta firme per scongiurare la chiusura del bar interno alla struttura. «Da lunedì primo febbraio - viene annunciato - il bar dell'ospedale chiude definitivamente. Per evitare che questo avvenga cerchiamo insieme di far sentire la nostra protesta». La chiusura del bar metterebbe a rischio anche la raccolta del sangue da parte della sezione assisana dell'Avis. Dopo essersi sottoposto al prelievo del sangue, al donatore viene infatti offerta la colazione al fine di assumere alimenti nutrienti e facilmente digeribili per reintegrare i componenti persi con il prelievo.

Proprio per la perdita di liquidi collegata al prelievo di sangue, si ha infatti una disidratazione fisiologica che potrebbe portare a un'ipovolemia (diminuzione maggiore del volume del sangue), crampi e debolezza generale. Un servizio che sarebbe impossibile assicurare al donatore in assenza del bar che peraltro occupa due persone ed e' gestito da una cooperativa. Le preoccupazioni del personale sanitario e dei volontari dell'Avis che fruiscono del bar dell'ospedale hanno spinto l'assessore comunale Massimo Paggi ad intervenire: «Anche per assicurare l'attività di donazione del sangue svolgeremo il nostro compito di sensibilizzazione del problema con l'Asl, facendo proprie le istanze di tutti coloro che frequentano i locali dell'ospedale. Consapevoli che si tratta di servizio importante per la cittadinanza ma regolato da rapporti diretti con l'Asl1, l'amministrazione comunale farà tutto ciò che è possibile».

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA