ASSISI Cinquecentomila euro per riqualificare la strada provinciale 249. L'arteria collega Assisi e Spello passando per le frazioni di Costa di Trex e Armenzano e rappresenta la viabilità più importante all'interno del parco del Monte Subasio.

Sono iniziati i rilievi da parte della Provincia propedeutici allo svolgimento dei lavori di riqualificazione finanziati da ministero delle Infrastrutture e Protezione civile. Nelle strade di montagna, a causa delle avversità metereologiche, si sono registrate forti criticità che hanno richiesto nelle scorse settimane l'intervento dei servizi operativi del Comune per ripristinare la sicurezza e garantire il transito. Proseguono invece i lavori di riqualificazione nella zona di espansione nella parte alta della città. E' in corso di rifacimento l'asfalto in via Leone Maccheroni e via delle Querce. Toccherà poi a via della Giunchiglia. È stata inoltre sostituita la balaustra danneggiata in via della Cooperazione. In previsione anche alcuni nuovi punti luce e la prossima riqualificazione dell'area dove insiste il cantiere della frana Ivancich. A Tordandrea sono stati ultimati i lavori di asfaltatura in via Pozzo San Bernardino e piazza Mauro Galletti. Asfalto nuovo anche in via Fonte Citerna e via San Simeone, vie centrali e significativamente trafficate della frazione.

Infine Umbra Acque, recependo numerose segnalazioni da parte dei cittadini, ha effettuato lavori sulla condotta fognaria pubblica in alcune vie del centro storico. In particolare in via Fontebella e in Via Eugenio Brizi.

