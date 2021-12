Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:01

LA VICENDA

ASSISI A Natale siamo tutti più buoni? Di sicuro non lo è stato un uomo dell'Assisano che anche la notte della vigilia ha continuato a maltrattare la madre convivente. I carabinieri della stazione di Santa Maria degli Angeli hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal tribunale di Perugia e lo hanno arrestato. In precedenza, dopo le prime violenze accertate era stato disposto, a suo carico, un ordine di allontanamento dalla casa in cui viveva con la madre, con divieto di avvicinarla. Divieto però che l'uomo non ha rispettato, tanto che la sera della vigilia di Natale era ancora lì, come sempre ubriaco e violento. Questo ha fatto scattare l'aggravamento della misura disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia, con l'emissione di un provvedimento cautelare in carcere. L'uomo è stato ricercato per tutto il pomeriggio di lunedì fino a quando, attorno alle 20, è stato rintracciato e accompagnato nel carcere di Capanne dove si trova ora in attesa del processo.

Sono 89 al giorno le donne vittime di reati di genere in Italia, e nel 62% dei casi si tratta di maltrattamenti in famiglia. Nell'andamento degli omicidi di donne rispetto agli omicidi in genere è stato registrata una leggera diminuzione: se nel periodo gennaio-agosto 2020 le donne vittime di femminicidio erano il 48% di tutte quelle uccise, nell'analogo periodo del 2021 l'indice scende al 41%. Nel 72% dei casi l'autore è il marito o l'ex marito. Il numero più alto di ammonimenti per atti persecutori nei confronti delle donne si registra al sud, quello degli ammonimenti per violenza domestica, invece,nelle regioni del nord Italia.

Sempre la sera di lunedì i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Perugia nei confronti di un trentaduenne che deve scontare una pena di un anno e nove mesi per una rapina commessa a Bastia Umbra, insieme ad altri complici, nel febbraio del 2011. L'uomo si trovava già ristretto agli arresti domiciliari nel comune di Assisi con braccialetto elettronico a seguito di una misura cautelare per una presunta serie di furti commessi sempre nel 2011 tra le province di Siena, Roma e Perugia. Ora è stato trasferito presso il carcere di Capanne dove sconterà la pena. Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA