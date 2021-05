20 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







SANITÀ

ASSISI «L'ospedale di Assisi è al centro delle priorità della Regione, lo dimostra l'approvazione della mozione a mia prima firma in consiglio regionale che pone le questioni del potenziamento dei servizi sanitari e della valorizzazione del nosocomio cittadino. E la questione sanitaria assisana è stata inoltre inserita all'interno del Piano di Ripresa e Resilienza umbro». Il capogruppo della Lega Stefano Pastorelli contrattacca e respinge l'allarme lanciato dalla lista di maggioranza Assisi Domani secondo cui il Pronto Soccorso di Assisi rischierebbe di chiudere.

L'ALLARME

A tenere alta l'attenzione circa il rischio di un ulteriore depotenziamento del nosocomio assisano ci pensa però l'assessore comunale alla Sanità Massimo Paggi: «L'attuale emergenza riguarda il Pronto Soccorso di Assisi che, con la probabile e auspicabile normalizzazione di tutti gli altri nosocomi dell'era Covid, dovrà far a meno di quattro medici che torneranno agli ospedali di provenienza. Questi infatti erano venuti a coprire pro-tempore altrettante figure di ruolo ad Assisi che, per motivi diversi, avevano abbandonato il servizio. Conseguenza di ciò è che i sette medici restanti non saranno in grado di coprire al meglio i turni di servizio e garantire il servizio 118 alla vigilia delle ferie estive e al ritorno del turismo in città. È necessario un intervento organico da parte dei vertici sanitari (Regione, direzioni di Usl e Aziende sanitarie e sindaci) per rivedere radicalmente l'organizzazione dei servizi di urgenza». Paggi auspica quindi un tavolo comune «senza barricate politiche e campanilistiche» per affrontare la questione.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA