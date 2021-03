© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL COLPOASSISI Con la ruspa al centro commerciale. Poco dopo la mezzanotte di domenica dei banditi hanno assaltato la gioielleria Bartoccini all'interno del centro commerciale Le Cave usando come ariete una ruspa rubata in un vicino cantiere. La gioielleria avrebbe dovuto riaprire i battenti proprio ieri, dopo che da settimane era chiusa in ottemperanza alle misure di contenimento del Covid.Invece la riapertura è saltata perché è stata devastata dai malviventi che hanno prima buttato giù l'ingresso della galleria e il vetro del supermercato, poi hanno spaccato la saracinesca in acciaio e le protezioni del negozio. Col risultato di aver provocato ingenti danni per non portare via nulla o quasi. L'inventario quantificherà con certezza l'ammontare del furto. Si stima che i danni ammontino a trentamila euro. La ruspa ha anche rovinato il pavimento del centro commerciale e alcuni dei negozi. Di sicuro i ladri non sono riusciti a portar via le due casseforti ben ancorate al muro. L'allarme infatti li ha messi subito in fuga. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le guardie giurate e i carabinieri di Assisi agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli che, effettuati i necessari rilievi, ora indagano su quanto accaduto. A portare la vicinanza della città al negoziante vittima del tentato furto, è giunta in mattinata il sindaco di Assisi, Stefania Proietti: «Un bruttissimo atto vandalico, che poteva avere conseguenze più gravi. Grazie ai carabinieri che con il loro pronto intervento hanno sventato danni peggiori. Si tratta di un atto che preoccupa, esprimiamo vicinanza a chi ha subito questo danno. Condanniamo gesti simili che non devono avere alcuno sconto. Siamo fiduciosi nell'operato delle forze dell'ordine. Per quanto di nostra competenza, potenzieremo la videosorveglianza che in zona è già attiva».Anche il consigliere regionale assisano Stefano Pastorelli è intervenuto per esprimere solidarietà all'esercizio commerciale colpito dai ladri: «Confido nel lavoro delle forze dell'ordine per rintracciare i responsabili e assicurarli alla giustizia. In questo particolare momento storico la sicurezza deve rimanere uno dei punti cardine intorno al quale sviluppare un dibattito e produrre con celerità azioni serie e concrete affinché tutte le aziende, le imprese e i commercianti messi in ginocchio dalla pandemia possano tornare ad alzare le saracinesche senza dover affrontare ulteriori criticità».Resta da capire, visti i danni riportati dalla gioielleria, quando potrà riaprire l'attività. Il fatto ha destato molta impressione tra la gente della zona che teme che il tessuto sociale di Santa Maria degli Angeli si stia sfaldando.Massimiliano Camilletti© RIPRODUZIONE RISERVATA