Giovedì 18 Novembre 2021, 05:02

LA STRATEGIA

ASSISI Prendersi cura di Assisi. Questo l'altisonante obiettivo della giunta guidata dal sindaco Stefania Proietti annunciato nel corso della seduta di lunedì del consiglio comunale. Nell'occasione l'assemblea ha approvato le linee programmatiche dell'amministrazione per il mandato 2021-2026. «Il programma con il quale ci siamo presentati alla città ha spiegato il sindaco - non ha il solo obiettivo di completare il lavoro fatto nei primi cinque anni ma si propone di realizzare la nuova Assisi, l'Assisi rinnovata. Così l'abbiamo definita in ricordo della studiosa Gemma Fortini. Continueremo a guidare Assisi ha aggiunto il sindaco - con competenze, responsabilità, umiltà e coraggio, verso il 2026, ottocentenario del transito di San Francesco, prendendoci cura di Assisi».

L'assemblea ha anche scelto i componenti delle tre commissioni consiliari permanenti. Alla presidenza dei tre organi che hanno funzioni consultive e proponenti sono state elette donne di Assisi Domani e Assisi Civica, le liste penalizzate nella composizione della giunta rispetto al risultato uscito dalle urne. Le competenze della prima commissione sono territorio e ambiente, opere pubbliche, traffico e viabilità, urbanistica, edilizia, patrimonio, progettazioni, impianti tecnologici. Presidente è stata eletta Scilla Cavanna, vice Alfredo Bolletta. Gli altri membri sono Isabella Fischi, Francesca Corazzi, Lucio Cannelli ed Emidio Fioroni. La seconda commissione si occupa di finanze, bilancio, sviluppo economico, turismo, agricoltura, industria, artigianato, commercio, servizi demografici e statistici, affari del personale. Presidente è stata eletta Laura Pizziconi, vice Giuseppe Cardinali. Gli altri componenti sono Donatella Casciarri, Francesco Mignani e Stefano Apostolico. Presidente dalla terza commissione che si occupa di affari istituzionali e amministrativi, servizi sociali, scuola, beni e attività culturali, sport, tempo libero, igiene, sanità e interventi sociali è stata eletta Marylena Massini. Vice Paola Vitali, a seguire Paolo Lupattelli, Marco Cosimetti e Jacopo Pastorelli.

Massimiliano Camilletti

