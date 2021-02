LA REPLICA

ASSISI Non spetta a Saba Italia riparare le scale mobili di Porta Nuova. E' quanto afferma Carlo Tosti, amministratore delegato della società che gestisce il parcheggio, in risposta alla lettera mediante la quale Andrea Angelucci, primo firmatario della petizione per la riapertura delle scale mobili firmata da 486 cittadini e delegato da tutti gli altri commercianti, chiede certezze sui lavori che dovrebbero durare un paio di mesi.

I firmatari sono pronti a rivolgersi alle autorità competenti «per la tutela dei propri diritti nonché per chiedere il ristoro di tutti i danni» che i tempi lunghi per il ripristino delle scale mobili di Porta Nuova starebbero arrecando a cittadini e attività commerciali. Nonostante le promesse e uno stanziamento di circa 400mila euro, non sono infatti ancora cominciati i lavori per il ripristino della funzionalità dell'impianto fermo da ottobre 2019. Secondo Angelucci la convenzione sottoscritta nel 2004 da Saba con il Comune di Assisi parla chiaro: «La concessionaria quale soggetto gestore sarà obbligata per tutta la durata della concessione all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria a garantire il perfetto funzionamento delle strutture e degli impianti in modo da garantirne la piena efficienza, sicurezza e funzionalità ed in modo da assicurare che, al termine del periodo concessorio (2036), le aree, le strutture e gli impianti possano essere consegnati al Comune in buono stato di conservazione».

Ma Saba nella lettera di risposta replica con fermezza: «Per ragioni dipendenti dalla vetustà degli impianti non sussistono le condizioni per poter ripristinare il funzionamento delle scale mobili presenti nel parcheggio. L'onere di un tale intervento non spetterebbe comunque a noi». Per Angelucci ora tocca al Comune di Assisi intervenire se necessario coattivamente attraverso gli uffici competenti».

