SOLIDARIETÀ

ASSISI La Confraternita della Misericordia di Assisi ha compiuto 18 anni all'insegna della solidarietà è dell'assistenza. La maggiore età è stata festeggiata in una tre giorni di appuntamenti che hanno interessato la città di Assisi e la frazione di Palazzo. Tra questi il concerto della banda musicale di Rivotorto e il teatro in piazza. Ma il clou dei festeggiamenti si è avuto presso la chiesa parrocchiale di Palazzo con la vestizione dei nuovi confratelli. In dieci sono entrati nella confraternita dopo oltre due anni di servizio effettivo da aspiranti. Sono giovani, in gran parte, uomini e donne del territorio, che si uniscono ai settanta effettivi della grande famiglia della Misericordia. Un'investitura dalla ritualità quasi solenne. «Consacriamo a te, Madonna della Misericordia, questa nostra famiglia stretta dal vincolo di carità di Cristo», questa l'invocazione fatta dal vicario generale della diocesi di Assisi, don Jean Claud Hazoumè e dal governatore Don Maurizio Biagioni. Al termine della cerimonia un encomio è stato consegnato alla consorella Erica Baldini per uno straordinario salvataggio. «Una epistola oggi ci ricordava - ha sottolineato con orgoglio il vice governatore Vittorio Aisa - che se la fede non è seguita dalle opere in se stessa è morta». Aisa è al comando di una squadra che, nella città di Francesco si impegna ogni giorno con servizi sanitari, sociosanitari, ambulanze. Il loro telefono non tace mai.

Massimiliano Camilletti

