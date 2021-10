Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:01

ASSISI Miglior destinazione culturale d'Italia. Ieri pomeriggio a Rimini, a TTG Travel Experience, la più importante fiera del turismo B2B in Italia, dove si svolge la sesta edizione di Italia Destinazione Digitale, Assisi è salita sul podio aggiudicandosi il primo premio come la destinazione culturale più amata dai turisti. Una specie di Oscar ideato da The Data Appeal Company per restituire ai territori un risultato concreto del monitoraggio e dell'analisi dei big data raccolti e dare una lettura inedita del turismo a partire da chi quei territori li visita e li vive. Nove le categorie scelte per testare il gradimento dei visitatori e la qualità dell'offerta turistica. Dietro Assisi Paestum e Firenze. The Data Appeal Company assegna gli Oscar del turismo italiano sulla base di 15,7 milioni di tracce digitali e su 390 mila punti di interesse e il premio ad Assisi è stato assegnato anche per il miglior sentiment riscontrato. «Si tratta di un riconoscimento importante - ha detto il sindaco Stefania Proietti che ha ricevuto il premio insieme alla dirigente della Regione Antonella Tiranti e a Giovanna Manzi, amministratore delegato della BWH Hotel Group - perché si basa su dati oggettivi. È un premio che ci incoraggia dopo la crisi dovuta alla pandemia e ci dà speranza per il futuro».

Ma. Ca.

