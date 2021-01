VOLONTARIATO

ASSISI Donatori di sangue in calo nel territorio di Assisi. A comunicarlo è Roberto Gubbiotti, presidente dell'Avis di Assisi intitolata a Franco Aristei che nell'anno appena concluso ha celebrato i 40 anni di attività. «Questi ultimi mesi - spiega Gubbiotti - sono stati pesanti e anche le donazioni e le iscrizioni, purtroppo, ne hanno risentito. Al 30 novembre i soci donatori sono 850, mentre nel 2019 erano 972. Duecento invece le donazioni in meno: per la precisione poco sopra 700 quest'anno, contro le 900 del 2019. In flessione anche il numero dei nuovi iscritti: appena 24 nel 2020 rispetto ai 55 del 2019». «Purtroppo aggiunge il presidente dell'Avis di Assisi il trend è in costante diminuzione. Nell'arco dell'ultimo decennio il calo delle donazioni è stato di quasi il 50 per cento. È quanto mai opportuno quindi rivolgere un appello a tutti i cittadini, invitandoli a donare il sangue, perché si tratta di un atto di generosità, basti pensare che se mancano 3 o 4 donazioni non si può effettuare un'operazione chirurgica». L'amministrazione comunale assicura che questo quarantennale non passerà inosservato. «Con la pandemia che ha costellato l'anno che si chiude e le relative restrizioni mirate al contenimento della diffusione del virus - spiegano il sindaco Stefania Proietti e l'assessore Massimo Paggi - non c'è stata l'occasione per ricordare questo importante anniversario e il grande impegno che l'Avis di Assisi».

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA