L'ACCORDO

ASSISI Università di Genova e Accademia Properziana del Subasio a braccetto per lo sviluppo e la promozione delle attività culturali, didattiche e di ricerca. Stipulata una convenzione quadro della durata di 6 anni i cui punti di forza riguardano la collaborazione al fine di favorire la promozione di entrambi gli enti sotto il profilo culturale, delle attività svolte e della conseguente ricaduta di visibilità per far conoscere a un sempre maggior numero di persone il grande valore culturale, scientifico e didattico rappresentato dall'intesa raggiunta. Università e Accademia avviano con questa convenzione un processo di rilancio e pubblicizzazione di convegni, simposi scientifici, giornate di studio, corsi di aggiornamento per insegnanti, interscambi culturali di docenti e studenti di varia provenienza. In particolare lavoreranno insieme a cantieri di studio, pubblicazione e presentazioni di libri, conferenze, convegni, seminari, assistenza e consulenza bibliografico-archivistica per tesi è predisposizione di progetti di ricerca. Fondata nel 1516, l'accademia Properziana ha origine umanistico-rinascimentale. Il settore di intervento nel quale ha dato prova migliore di sé è quello della promozione e agevolazione degli studi sul ruolo di Properzio nel genere letterario dell'elegia, dai suoi modelli greci alla sua collocazione nell'età augustea, fino ai nostri giorni.

Massimiliano Camilletti



Venerdì 11 Giugno 2021, 05:00