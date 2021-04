24 Aprile 2021

OPERE PUBBLICHE

ASSISI Sono in via di ultimazione i lavori del sottopasso lungo la via che conduce all'ospedale. L'opera è stata finanziata, su richiesta del Comune di Assisi, dalla Protezione civile nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza del piano strade Anas. E' stata attuata dalla Provincia di Perugia per un importo di circa 177mila euro. Gli interventi hanno riguardato il ripristino e il consolidamento degli elementi strutturali del sottopasso, la regimentazione delle acque piovane, il rifacimento del manto stradale, la revisione della segnaletica orizzontale e verticale e infine la manutenzione delle barriere stradali in legno. Terminati invece i lavori per la riqualificazione del sagrato dell'abbazia di San Pietro. L'intervento restituisce decoro alla piazza antistante l'abbazia che era fortemente rovinata a causa soprattutto degli agenti atmosferici senza un'idonea regimentazione delle acque ed a causa dell'usura determinata dai veicoli che hanno transitato negli anni sulla piazza stessa. Dal punto di vista tecnico l'intenzione dell'amministrazione comunale è stata quella di mantenere inalterati il disegno e le rifiniture della pavimentazione esistente attraverso la posa di listelli in cotto. Abbiamo demolito e rifatto completamente il sagrato spiega l'architetto Alessandro Zambelli utilizzando materiale innovativo e molto resistente. Ci siamo organizzati per procedere in tempi rapidi al rifacimento del sagrato che da oltre 40 anni non veniva toccato. E' stato un lavoro molto importante e tutta la squadra aveva la consapevolezza di lavorare per un monumento storico di grande valore. Nei prossimi giorni si procederà invece con la riqualificazione dell'acciottolato perimetrale e delle altre aree di contorno in modo tale che, al termine, tutta l'area tornerà a risplendere con la speranza di fare nuovamente da sfondo a eventi e al gioco dei bambini. Massimiliano Camilletti

