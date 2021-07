Domenica 11 Luglio 2021, 05:01

CASTIGLIONE DEL LAGO L'estate di Castiglione passa anche attraverso libri e scrittori raccolti nel festival Narrazioni: storie, racconti, scritture ideato dalle libraie della Libri Parlanti. Martedì il primo dei nove appuntamenti del cartellone, nato con la collaborazione del Comune e con la locale biblioteca.

Ad inaugurare Narrazioni ci penserà martedì alle 18, la scrittrice Valentina D'Urbano, il cui ultimo libro è Tre gocce d'acqua pubblicato per Mondadori. Questo come tutti gli altri incontri si terranno tra le storiche mura de la rocca Medievale, nel giardino del Pomarancio con ingresso gratuito. Insieme a Valentina D'Urbano ci sarà la scrittrice Elisabetta Bricca che vive sulle sponde del Trasimeno.

«Abbiamo cercato di creare un legame forte tra letteratura e il nostro territorio», hanno spiegato le libraie Monica Fanicchi e Maria Grazia Virgilio. La vicesindaco di Castiglione del Lago Andrea Sacco ha individuato nella nuova manifestazione un modo «per aprire la città a incontri culturali e così anche la biblioteca comunale al di fuori dei propri spazi, all'interno di questi appuntamenti che sono ricchi di contenuti e di livello nazionale». E notando anche «un respiro ampio e ambizioso», per riuscire a centrarlo, le organizzatrici di Narrazioni hanno cercato di «creare un legame tra i libri e il territorio». Il secondo appuntamento è per martedì 20 luglio con Chiara Vestri e la sua graphic novel La leggenda di Agilla e Trasimeno, con illustrazioni di Pierluigi Bianchi. Poi il duo Elena Dallorso e Francesco Nicchiarelli che per Feltrinelli hanno scritto A fuoco lento, in agenda il 29 luglio. Tra gli altri incontri da segnalare quello con Silvia Vecchini e Sualzo che insieme hanno firmato Prima che sia notte, Bompiani e che saranno sul palco della Rocca giovedì 12 agosto. Poi, il 17 agosto, Qui dovevo stare (Fandango) di Giovanni Dozzini. L'ultimo appuntamento sarà il 2 settembre con Caterina Soffici e il suo Quello che possiedi, edito da Feltrinelli.

Gianni Agostinelli

