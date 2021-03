28 Marzo 2021

IL PROGRAMMA

ASSISI Si apre oggi la settimana santa con le celebrazioni in forma ridotta a causa del Covid-19. Lo spiega il vescovo della diocesi di Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino monsignor Domenico Sorrentino: «Ci apprestiamo a vivere i riti della settimana santa nel rispetto delle norme anticontagio. Purtroppo questa pandemia ci costringe a vivere questo momento in forma ridotta rispetto al passato. Tuttavia questo non deve indebolire la nostra partecipazione e la nostra fede. Al contrario dobbiamo stringerci in preghiera». Oggi, domenica delle palme, nella cattedrale di San Rufino monsignor Sorrentino, presiederà dalle 9.30 la santa messa dopo la benedizione dei ramoscelli di ulivo e di palma. Sempre in cattedrale il 31 marzo, mercoledì santo, alle 16.30 si terrà la santa messa con la benedizione degli olii santi. Giovedì santo alle 17.30 il vescovo presiederà la santa messa Nella Cena del Signore.

Il venerdì santo, alle ore 17.30, ci sarà la celebrazione della Passione del Signore, mentre il sabato santo, dalle ore 20 la veglia pasquale. Il giorno di Pasqua il vescovo celebrerà invece la santa messa nella concattedrale di Nocera Umbra alle ore 11. Il lunedì dell'angelo infine la celebrazione dell'eucarestia avverrà alle ore 11 nella concattedrale di Gualdo Tadino. Le celebrazioni pasquali saranno trasmesse in diretta streaming sul canale 602 del digitale terrestre e sulla pagina Facebook della diocesi.

Massimiliano Camilletti

