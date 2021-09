Sabato 11 Settembre 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

ASSISI Trarre dal restauro di un dipinto un messaggio di pace. È questo l'obiettivo dell'associazione Ars pace che domani alle ore 17, in collaborazione con il museo diocesano e cripta di San Rufino, presenterà attraverso un video in prima visione un restauro conservativo di un'opera la cui iconografia simboleggia la pace. L'opera in questione è San Girolamo e San Rufino d'Arce (1637). Un olio su tela del celebre pittore del Seicento Cesare Sermei custodito nel museo diocesano e restaurato da Fernando Carmisano. Secondo la leggenda San Rufino d'Arce era un giovane chierico che venne gettato in un pozzo da un suo superiore che aveva commesso un grave reato proprio in presenza del giovane.

Lo scopo del parroco era quello di far testimoniare il falso a Rufinuccio, ma vedendo che il giovane si rifiutava, in un impeto d'ira lo getto nel pozzo. Il corpo del santo rimase diverso tempo nascosto, fino a quando dei monaci eremiti del monte Subasio videro delle luci che provenivano dal pozzo e ritrovarono la salma del ragazzo. Accanto al pozzo fu eretta, nel 1282 nei pressi di Rivotorto, una piccola chiesa dedicata a Rufino d'Arce martire per la verita. Le spoglie del santo sono custodite in un sarcofago nella cattedrale di San Rufino, dopo che vi sono state trasferite dal suo primo sepolcro. Fine ultimo dell'iniziativa sarà quello di effettuare una raccolta fondi per il Centro Caritas Papa Francesco di Assisi per la prima accoglienza dei poveri.

Massimiliano Camilletti